Російський «Супутник V» хочуть зареєструвати в Україні. Фото:

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Російську вакцину від коронавірусу «Супутник V» хочуть зареєструвати в Україні.

Відповідні документи в Міністерство охорони здоров’я подало фармацевтичне підприємство «Біолік» із Харкова. Про це 2 січня повідомила спільнота харківських журналістів «Віха» у власному Telegram-каналі з посиланням на заяву компанії.

Раніше депутат Верховної Ради від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук заявив, що «Біолік» подала до МОЗ та Державного експертного центру заяву на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу ще 30 грудня.

Водночас прес-служба компанії поки не підтвердила цю інформацію.

АТ «Біолік», як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Супутник V», або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії, — зазначали раніше в прес-службі «Біоліку».



Тим часом голова парламентського комітету з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький у коментарі «РБК-Україна» заявив, що йому поки нічого невідомо про заявку харківської компанії. За словами нардепа, Україна не може зареєструвати вакцину, у якої відсутня кваліфікація Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, 29 грудня Білорусь почала вакцинацію населення російською вакциною проти коронавірусу «Супутник V». Щеплювати людей будуть у добровільному порядку, першими дози вакцини отримають медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким в силу особливостей професії доводиться багато контактувати з людьми.