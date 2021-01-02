Автомобили уличили в слежке за владельцами. Фото: techautoport.ru

https://racurs.ua/n148552-avtomobili-mogut-sledit-za-svoimi-vladelcami-pochemu-eto-opasno.html

Ракурс

Следить за людьми могут не только смартфоны, но и персональный автомобильный транспорт.

Многие современные автомобили способны собирать о водителе куда больше информации, чем предполагается. В ходе полицейского расследования в США малоизвестной компании Berla Corporation удалось извлечь из бортового компьютера подозреваемого запись его голоса, что послужило весомым аргументом в пользу обвинительного приговора. При этом сам владелец машины даже не подозревал о существовании такой функции. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что Berla Corporation построила свой бизнес, занимаясь извлечением соответствующих сведений из различных систем машин. При этом бывали случаи, когда манипулировать личными данными других людей удавалось и злоумышленникам.

Так, в отчете компании упоминается житель Австралии, получивший полный контроль над Land Rover бывшей девушки. Мужчина знал не только всю информацию о ее передвижении, но и мог управлять некоторыми функциями машины удаленно.

Специалисты утверждают, что крайне плохо, когда машина со всей историей кредитных карт, домашним адресом и прочей личной информацией владельца попадает к новому владельцу. Это происходит, когда данные не очищаются полностью. Эксперты считают, что ситуация должна контролироваться как минимум на уровне дилерских центров.

Напомним, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск не исключает, что компьютерная игра «Ведьмак» может появиться на бортовых компьютерах автомобилей Tesla.