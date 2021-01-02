Автомобілі викрили у стеженні за власниками. Фото: techautoport.ru

https://racurs.ua/ua/n148552-avtomobili-mojut-stejyty-za-svoyimy-vlasnykamy-chomu-ce-nebezpechno.html

Ракурс

Стежити за людьми можуть не лише смартфони, але й персональний автомобільний транспорт.

Багато сучасних автомобілів здатні збирати про водія куди більше інформації, ніж передбачається. У ході поліцейського розслідування в США маловідомої компанії Berla Corporation вдалося витягти з бортового комп’ютера підозрюваного запис його голосу, що послужило вагомим аргументом на користь обвинувального вироку. При цьому сам власник машини навіть не підозрював про існування такої функції. Про це повідомляє NBCNews.

Зазначається, що Berla Corporation побудувала свій бізнес, займаючись витяганням відповідних відомостей з різних систем машин. При цьому траплялися випадки, коли маніпулювати особистими даними інших людей вдавалося й зловмисникам.

Так, у звіті компанії згадується житель Австралії, який отримав повний контроль над Land Rover колишньої дівчини. Чоловік знав не лише всю інформацію про її пересування, але й міг керувати деякими функціями машини віддалено.

Фахівці стверджують, що вкрай погано, коли машина з усієї історією кредитних карток, домашньою адресою та іншоюособистою інформацією власника потрапляє до нового власника. Це відбувається, коли дані не очищуються повністю. Експерти вважають, що ситуація повинна контролюватися як мінімум на рівні дилерських центрів.

Нагадаємо, американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск не виключає, що комп’ютерна гра «Відьмак» може з’явитися на бортових комп’ютерах автомобілів Tesla.