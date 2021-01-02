Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Про походження пандемії COVID-19 розповіла влада КНР. Фото: liga.net

Про походження пандемії COVID-19 розповіла влада Китаю

2 січ 2021, 17:27
999

Пандемію коронавірусу викликали окремі спалахи в різних місцях по всьому світу.

Про це свідчать останні проведенні дослідження. При цьому Китай став першою країною, яка повідомила про випадки зараження COVID-19. Також Пекін вжив негайних заходів для проведення епідеміологічного розслідування даних про геном вірусу. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І в інтерв’ю агентству «Сіньхуа».

Глава дипломатичного відомства додав, що Китай «був разом з усім світом», співпрацюючи зі 150 країнами і низкою міжнародних організацій, надаючи їм кваліфіковану медичну, консультативну та фінансову допомогу.


Як відомо, спалах коронавірусної хвороби COVID-19 був вперше зафіксований в грудні 2019 року в китайському Ухані. Вже 11 березня 2020 року Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу. У всьому світі вже зареєстровано понад 84,4 млн хворих, понад 59,7 млн осіб одужали, а понад 1,7 млн пацієнтів померли.

Нагадаємо, британські вчені дослідили новий штам коронавірусу, який був вперше виявлений у Великій Британії, і заявили, що різниця між типами вірусів досить велика.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів