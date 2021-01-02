О происхождении пандемии COVID-19 рассказали власти КНР. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n148551-o-proishojdenii-pandemii-covid-19-rasskazali-vlasti-kitaya.html

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Пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру.

Об этом свидетельствуют последние исследования. При этом Китай стал первой страной, которая сообщила о случаях заражения COVID-19. Также Пекин предпринял немедленные меры для проведения эпидемиологического расследования данных о геноме вируса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в интервью агентству «Синьхуа».

Глава дипломатического ведомства добавил, что Китай «был вместе со всем миром», сотрудничая со 150 странами и рядом международных организаций, оказывая им квалифицированную медицинскую, консультативную и финансовую помощь.

Как известно, вспышка коронавирусной болезни COVID-19 была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. Уже 11 марта 2020 года Всемирная организации здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Во всем мире уже зарегистрировали свыше 84,4 млн больных, более 59,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли.

Напомним, британские ученые исследовали новый штамм коронавируса, который был впервые обнаружен в Великобритании, и заявили, что разница между типами вирусов достаточно велика.