Раздел имущества при разводе: как поделить автомобиль? Фото: Pixabay

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К сожалению, для многих украинцев автомобиль продолжает оставаться вещью статусной и дорогой, эдаким семейным достоянием. Семей, где у каждого есть собственная машина, по пальцам пересчитать, у большинства она одна на всех. И в этих семьях новый автомобиль очень часто покупается в кредит. Хоть машина и считается «семейной», регистрируется она на конкретного человека. А если семья распадается и встает вопрос о разделе имущества после развода, как делить автомобиль, особенно если кредит за него погашали из общих средств? А если кредит погашен только частично?

Ответы на эти вопросы о разделе имущества после развода есть в двух делах, которые недавно закончил слушать Верховный суд.

Раздел имущества после развода: делить автомобиль — без вариантов

Первое дело о разделе имущества при разводе достаточно простое. История произошла в одном районном центре Полтавской области. Пятнадцать лет назад пара зарегистрировала брак и на седьмом году совместной жизни обзавелась машиной, сравнительно новой тойотой. Муж говорил потом, что деньги на авто раздобыл он, продав старую машину своей матери. Новый автомобиль был оформлен тоже на мужа.

Не дотянув немного до десяти лет, пара разошлась. Развод не оформляли, но жена обратилась в суд с иском о взыскании с мужа алиментов на общего ребенка, и ее требование было удовлетворено. Однако спустя некоторое время муж предложил сделать еще одну попытку спасти брак. Жена согласилась и даже подала в исполнительную службу заявление о закрытии производства об алиментах. Однако когда пара пыталась наладить отношения, жена вдруг узнала, что муж машину продал без ее ведома.

И без того шаткие отношения разладились окончательно. Два года назад жена обратилась к мужу с письменным заявлением о том, чтобы он вернул принадлежащую ей часть имущества. Муж тоже письменно отказался от предложенного женой раздела имущества.

Спустя три месяца муж подал заявление о расторжении брака. Жена, в свою очередь, потребовала вернуть ей половину стоимости машины — чуть более 120 тыс. грн. И — это важно, как увидим дальше! — жена подала свой иск о разделе имущества, еще находясь формально в браке.

Суд первой инстанции рассматривал спор летом прошлого года и удовлетворил требования жены частично, но в главном — признании машины общей собственностью супругов, приобретенной в браке, и в том, что муж должен компенсировать жене половину стоимости машины, — суд согласился с истицей.

Муж подал апелляционную жалобу, упирая на то, что бывшая супруга поздно спохватилась делить автомобиль, и у ее требований истек срок исковой давности. Но апелляционный суд тоже встал на сторону жены и отдельно отметил, что во время обращения в суд супруги находились в браке, а исковая давность не применяется к требованиям о разделе имущества, которое является объектом права общей совместной собственности супругов, если брак не расторгнут.

Тогда муж подал кассационную жалобу. Главным его аргументом было то, что жена не доказала, что автомобиль был общей собственностью и продан без ее согласия. К тому же сумма компенсации высчитана, по мнению бывшего мужа, неправильно. Машина была продана, но в отчете о стоимости указана стоимость машины такой марки и года выпуска.

К каким же выводам пришел Верховный суд? Во-первых, в решении сказано, что ст. 60 Семейного кодекса гласит: имущество, приобретенное в браке, принадлежит обоим, даже если один из супругов в этот момент не имел собственного дохода по уважительным причинам. И разделу после развода подлежит не только имущество, которое есть у супругов, но и то, что находится у третьих лиц.

Поскольку автомобиль был продан мужем без согласия жены и установить рыночную стоимость конкретно этой машины невозможно, при разделе имущества после развода за основу берется рыночная стоимость автомобиля той же марки и года выпуска, что и проданный.

Был в кассационной жалобе мужа еще один аргумент: машина, ставшая яблоком раздора, куплена за средства, вырученные от продажи автомобиля его матери. Но покупка авто была совершена в браке, а значит, речь идет о совместном имуществе.

Одним словом, высшая судебная инстанция оставила в силе предыдущие решения, и бывшему мужу придется компенсировать жене половину стоимости проданной машины.

Делится ли автомобильный кредит?

Второе дело немного сложнее — в нем речь идет о разделе машины, за которую еще выплачивается кредит.

Дело происходило в крупном областном центре на востоке. Шестнадцать лет назад пара зарегистрировала брак, продержавшийся ровно десять лет. Но за год до развода супруги купили в кредит новенький фольксваген, который был зарегистрирован на жену. Кредит был сроком на пять лет, год супруги выплачивали его вместе, а после расторжения брака женщина забрала машину себе и вскоре продала ее.

Муж обратился в суд, требуя от бывшей супруги вернуть половину суммы, выплаченной за кредитную машину, пока они были в браке, — всего чуть более 60 тыс. грн.

Суд первой инстанции иск мужа удовлетворил, посчитав проданный автомобиль общей собственностью расставшейся пары. Жена подала апелляционную жалобу. Апелляционный суд решил, что машина все-таки не является общей собственностью, но насчет возвращения половины кредитных денег мужу согласился с первой инстанцией.

Но жена обратилась с кассационной жалобой в высшую судебную инстанцию, требуя решение суда о взыскании 60 тыс. грн отменить и отправить дело на новое рассмотрение.

Верховный суд принял очень интересное решение. Коротко говоря, поскольку ст. 60 Семейного кодекса указывает, что имущество, приобретенное в браке, принадлежит мужу и жене на праве общей совместной собственности, то муж вправе требовать взыскать с жены половину стоимости машины, а не половину выплаченного кредита.

Казалось бы, мужу остается только порадоваться. Но… суд отменил решения предыдущих инстанций о взыскании с жены половины выплаченного кредита. В общем, супруг остался без своих денег, зато с перспективой новой судебной тяжбы, на этот раз за целый автомобиль, давно проданный женой. Спасибо, что судебные издержки все-таки взыскали с жены.