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Ракурс
Можливість реєстрації російської вакцини в Україні виключили в МОЗ. Фото:

Чи зареєструють російський «Супутник V» в Україні — коментар МОЗ

2 січ 2021, 18:34
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Російська вакцина від коронавірусу «Супутник V» не буде дозволена для використання в Україні.

На території України будуть дозволені препарати від COVID-19, які отримали схвалення в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Крім того, третя фаза випробувань російського «Супутника» завершиться лише у грудні 2021 року. Про це 2 січня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на власній сторінці у Facebook.

Підкреслюю, тільки при зазначених умовах будемо допускати вакцини до використання. Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності, — наголосив представник МОЗ.


Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що фармацевтичне підприємство «Біолік» із Харкова подало до Міністерства охорони здоров’я документи на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

Голова комітету ВРУ з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький заявляв, що Україна не може зареєструвати вакцину, у якої відсутня кваліфікація Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Джерело: Ракурс


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