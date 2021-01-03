Смешивать вакцины между собой позволили в Великобритании

Смешивание вакцины. Фото: Istock

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Вакцина от коронавируса уже изобретена в нескольких вариациях, а потому в Великобритании решили смешивать между собой различные вакцины в некоторых случаях.

Но несмотря на такое решение правительства, пока нет никаких доказательств о степени иммунитета, который возникает от смешивания доз. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что в стране уже зарегистрированы две вакцины — Pfizer/BioNTech и AstraZeneca/Oxford. Массовая вакцинация в Великобритании началась, а вакцину от коронавируса нужно вводить дважды. Именно поэтому, если человеку сделали прививку одной вакциной, а когда пришло время для введения второй дозы, ее нет, тогда позволяют делать вторую прививку другой вакциной, которая есть в наличии.

Такой же алгоритм действий британское правительство предлагает в том случае, если у человека появилась аллергическая реакция на первую прививку. В Национальной службе здравоохранения Великобритании считают, что лучше ввести другую вакцину, чем задерживать график прививки.

Предложение правительства раскритиковали некоторые эксперты. Так, вирусолог Джон Мур отметил, что данных о смешении вообще нет. По его словам, британские чиновники отвернулись от науки, и просто пытаются найти выход из сложившейся ситуации. В то же время в компании Pfizer не отрицают возможность смешивать вакцины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Великобритания заказала 100 млн доз у производителя AstraZeneca. Этого достаточно для вакцинации 50 млн людей от коронавируса. Лондон первым в мире одобрил использование вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом.

Выпуск этой вакцины начнется с 4 января и это поможет ускорить вакцинацию страны. 8 декабря Великобритания начала массовую вакцинацию против коронавируса препаратом от BioNTech и Pfizer.