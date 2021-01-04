Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В народе 5 января отмечают день Федула Зимнего, фото: vsenovosti.life

5 января отмечают день Федула Зимнего

4 янв 2021, 22:58
999

5 января православная церковь чтит память святого Теодула (Феодула) Критского и еще девяти мучеников (Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста), которые стали жертвами преследований христиан в Римской империи в III ст. во время правления императора Деция.

В народе 5 января отмечали день Федула Зимнего. Считалось, что сбудется любое загаданное в этот день светлое желание. Также считалось, что за погодой в этот день можно судить, каким будет ноябрь.

Также на 5 января приходится годовщина подписания константинопольским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ).


Этот документ Варфоломей подписал 5 января 2019 года. На следующий день он был вручен главе ПЦУ митрополиту Епифанию.

Народные приметы:

  • снегопад в безветренную погоду предвещает хороший урожай;
  • если кошка в этот день лезет на печь — следует ожидать затяжных морозов;
  • если куры ведут себя неспокойно — приближается метель;
  • если лошадь в этот день храпит — стоит ожидать снежную бурю.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров