В народе 5 января отмечают день Федула Зимнего, фото: vsenovosti.life

https://racurs.ua/n148625-5-yanvarya-otmechaut-den-fedula-zimnego.html

Ракурс

5 января православная церковь чтит память святого Теодула (Феодула) Критского и еще девяти мучеников (Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста), которые стали жертвами преследований христиан в Римской империи в III ст. во время правления императора Деция.

В народе 5 января отмечали день Федула Зимнего. Считалось, что сбудется любое загаданное в этот день светлое желание. Также считалось, что за погодой в этот день можно судить, каким будет ноябрь.

Также на 5 января приходится годовщина подписания константинопольским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Этот документ Варфоломей подписал 5 января 2019 года. На следующий день он был вручен главе ПЦУ митрополиту Епифанию.

Народные приметы: