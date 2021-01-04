5 января отмечают день Федула Зимнегоhttps://racurs.ua/n148625-5-yanvarya-otmechaut-den-fedula-zimnego.htmlРакурс
5 января православная церковь чтит память святого Теодула (Феодула) Критского и еще девяти мучеников (Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста), которые стали жертвами преследований христиан в Римской империи в III ст. во время правления императора Деция.
В народе 5 января отмечали день Федула Зимнего. Считалось, что сбудется любое загаданное в этот день светлое желание. Также считалось, что за погодой в этот день можно судить, каким будет ноябрь.
Также на 5 января приходится годовщина подписания константинопольским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ).
Этот документ Варфоломей подписал 5 января 2019 года. На следующий день он был вручен главе ПЦУ митрополиту Епифанию.
Народные приметы:
- снегопад в безветренную погоду предвещает хороший урожай;
- если кошка в этот день лезет на печь — следует ожидать затяжных морозов;
- если куры ведут себя неспокойно — приближается метель;
- если лошадь в этот день храпит — стоит ожидать снежную бурю.