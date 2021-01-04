Почти 1 тыс. пассажиров встретила новый год в киевском метро, ​​фото: Klymenko Time

https://racurs.ua/n148624-novyy-god-v-metro-skolko-kievlyan-vstretili-prazdnik-v-podzemke-rasskazali-v-metropolitene.html

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Новый год в киевском метро встретили более 700 пассажиров.

Начальник «Киевского метрополитена» Виктор Брагинский сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир. Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23.45 31 декабря 2020 года до 00.15 1 января 2021 года, — отметил Брагинский.



В связи с праздником в новогоднюю ночь столичный метрополитен работал на два часа дольше. Также были введены другие изменения в работе, чтобы дать возможность всем желающим с помощью метро добраться до главной елки страны, установленной на Софийской площади Киева.

Напомним, в полиции недавно рассказали, сколько ДТП зафиксировали на Киевщине в первый день 2021 года.