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Ракурс
Почти 1 тыс. пассажиров встретила новый год в киевском метро, ​​фото: Klymenko Time

Новый год в метро — сколько киевлян встретили праздник в «подземке», рассказали в метрополитене

4 янв 2021, 22:22
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Новый год в киевском метро встретили более 700 пассажиров.

Начальник «Киевского метрополитена» Виктор Брагинский сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир. Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23.45 31 декабря 2020 года до 00.15 1 января 2021 года, — отметил Брагинский.


В связи с праздником в новогоднюю ночь столичный метрополитен работал на два часа дольше. Также были введены другие изменения в работе, чтобы дать возможность всем желающим с помощью метро добраться до главной елки страны, установленной на Софийской площади Киева.

Напомним, в полиции недавно рассказали, сколько ДТП зафиксировали на Киевщине в первый день 2021 года.

Источник: Ракурс


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