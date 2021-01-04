Майже 1 тис. пасажирів зустріла новий рік у київському метро, фото: Klymenko Time

https://racurs.ua/ua/n148624-novyy-rik-u-metro-skilky-kyyan-zustrily-svyato-u-pidzemci-rozpovily-v-metropoliteni.html

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Новий рік у київському метро зустріли понад 700 пасажирів.

Начальник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Новий 2021 рік у метрополітені зустрів 741 пасажир. Саме стільки киян та гостей столиці скористалися підземкою з 23.45 31 грудня 2020 року до 00.15 01 січня 2021 року, — зазначив Брагінський.



У зв’язку зі святом в новорічну ніч столичний метрополітен працював на дві години довше. Також були запроваджені інші зміни в роботі, щоб надати можливість усім охочим за допомогою метро дістатися до головної ялинки країни, встановленої на Софійській площі Києва.

Нагадаємо, у поліції нещодавно розповіли, скільки дорожньо-транспортних пригод зафіксували на Київщині у перший день 2021 року.