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Ракурс
У народі 5 січня відзначають день Федула Зимового, фото: vsenovosti.life

5 січня відзначають день Федула Зимового

4 січ 2021, 22:58
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5 січня православна церква вшановує пам’ять святого Теодула (Феодула) Критського та ще дев’яти мучеників (Саторнина, Євпора, Геласія, Євникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда та Євареста), які стали жертвами переслідувань християн у Римській імперії в III ст. під час правління імператора Деція.

У народі 5 січня відзначали день Федула Зимового. Вважалося, що збудеться будь-яке загадане цього дня світле бажання. Також вважалося, що за погодою цього дня можна визначити, яким буде листопад.

Також на 5 січня припадає річниця підписання константинопольським патріархом Варфоломієм Томосу про автокефалію об'єднаної Православної церкви України (ПЦУ).


Цей документ Варфоломій підписав 5 січня 2019 року. Наступного дня його було вручено очільникові ПЦУ митрополитові Епіфанію.

Народні прикмети:

  • снігопад у безвітряну погоду віщує хороший врожай;
  • якщо кішка цього дня лізе на піч — слід очікувати затяжних морозів;
  • якщо кури поводяться неспокійно — наближається хуртовина;
  • якщо кінь цього дня хропе — варто очікувати сніжну бурю.

Джерело: Ракурс


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