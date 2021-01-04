У народі 5 січня відзначають день Федула Зимового, фото: vsenovosti.life

https://racurs.ua/ua/n148625-5-sichnya-vidznachaut-den-fedula-zymovogo.html

Ракурс

5 січня православна церква вшановує пам’ять святого Теодула (Феодула) Критського та ще дев’яти мучеників (Саторнина, Євпора, Геласія, Євникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда та Євареста), які стали жертвами переслідувань християн у Римській імперії в III ст. під час правління імператора Деція.

У народі 5 січня відзначали день Федула Зимового. Вважалося, що збудеться будь-яке загадане цього дня світле бажання. Також вважалося, що за погодою цього дня можна визначити, яким буде листопад.

Також на 5 січня припадає річниця підписання константинопольським патріархом Варфоломієм Томосу про автокефалію об'єднаної Православної церкви України (ПЦУ).

Цей документ Варфоломій підписав 5 січня 2019 року. Наступного дня його було вручено очільникові ПЦУ митрополитові Епіфанію.

Народні прикмети: