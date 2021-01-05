У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148651-afrykanskyy-koronavirus-moje-buty-mensh-vrazlyvym-do-vakcyn-ucheni.html

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Епідемія коронавірусу триває, світом вже поширюються кілька штамів цього захворювання.

Виявлений у Південній Африці мутований штам коронавірусу може виявитися стійкішим до вакцин, ніж його «аналоги». Про це попереджають вчені, які проводять випробування вакцини AstraZeneca у ПАР, повідомляє «BBC Україна».

Це теоретичне занепокоєння. Обґрунтоване занепокоєння, що південноафриканський варіант може бути більш стійким, — наголосив місцевий професор Шабір Мадхі.

За його словами, це побоювання ґрунтується на тому, що «південноафриканський» коронавірус мутував більше, ніж інші штами. Так, одна з мутацій може призводити до того, що вірус уникатиме атак антитіл, вироблення яких спричиняють вакцини.

За словами ученого, навряд чи ця мутація коронавірусу може повністю знівелювати ефект від щеплення, проте може послабити ефективність вакцинації.

Втім, зазначає Мадхі, точно це стане зрозуміло лише через кілька тижнів.

Водночас експерти заспокоюють — навіть якщо вірус виявиться невразливим для наявних вакцин, їх можна буде досить швидко модифікувати. Проблема полягає в необхідності оперативно забезпечити потрібними вакцинами усі країни світу.

Нагадаємо, через розповсюдження мутованого штаму коронавірусу в Англії запровадили вже третій за час пандемії локдаун.