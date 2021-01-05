Смертельна ДТП на Житомирщині — поліція затримала п’яного водія за наїзд на дітей — ДТП Житомир

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Смертельна ДТП на Житомирщині трапилася близько 22.00 4 січня у смт Білокоровичах Олевського району — там водій «Фіат Добло Максі», рухаючись у напрямку виїзду з населеного пункту до автодороги Київ-Ковель, у темряві скоїв наїзд на групу підлітків.

Внаслідок ДТП 13-річний хлопець від отриманих травм помер на місці пригоди. Його 15-річний товариш нині у лікарні з попереднім діагнозом відкритий перелом ноги, — йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції Житомирщини.

За даними правоохоронців, аварія трапилася на неосвітленій ділянці дороги.

Водія, 31-річного мешканця села Лопатичів, було доставлено до медичної установи для перевірки щодо вживання алкоголю.

У нього відібрано зразки крові. За зовнішніми ознаками, чоловік перебував у стані сп’яніння, — додали у поліції.



Нині слідчі затримали водія, він дає свідчення. Його транспортний засіб вилучено для проведення експертного дослідження.

Досудове розслідування здійснюється за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.