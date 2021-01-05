Смертельный наезд на детей — на Житомирщине полиция задержала пьяного водителя

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Смертельное ДТП на Житомирщине произошло около 22.00 4 января в пгт Белокоровичи Олевского района — там водитель «Фиат Добло Макси», двигаясь в направлении выезда из населенного пункта в сторону автодороги Киев-Ковель, в темноте совершил наезд на группу подростков.

В результате ДТП 13-летний парень от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 15-летний друг сейчас находится в больнице с предварительным диагнозом открытый перелом ноги, — говорится в сообщении Главного управления Нацполиции Житомирщины.

По данным правоохранителей, авария произошла на неосвещенном участке дороги.

Водителя, 31-летнего жителя села Лопатичи, доставили в медицинское учреждение для освидетельствования на предмет употребления алкоголя.

У него отобраны образцы крови. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии опьянения, — добавили в полиции.



Следователи задержали водителя, он дает показания. Его транспортное средство изъято для проведения экспертного исследования.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.