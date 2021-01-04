Сбил велосипедиста, спрятал тело в багажник и устроил новое ДТП водитель на Одесчине

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Велосипедист погиб под колесами автомобиля Mercedes-benz в Одесской области — 30-летний водитель пытался скрыть следы аварии и положил тело велосипедиста в багажник, однако вскоре устроил новое ДТП.

Под колесами автомобиля Mercedes-benz оказался 33-летний велосипедист, который погиб на месте происшествия. Автопроисшествие произошло в поселке Большая Михайловка вечером 2 января, — информирует пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Согласно предварительной информации, водитель, будучи невнимательным за рулем и не выбрав безопасную скорость движения, допустил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении в Великомихайловском районе Одесской области. После ДТП водитель положил погибшего в багажник и пытался скрыться с места происшествия. Однако спустя полтора километра совершил новую аварию, наехав на препятствие.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан и доставлен в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Продолжаются следственные действия.