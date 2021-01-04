Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сбил велосипедиста, спрятал тело в багажник и устроил новое ДТП водитель на Одесчине

Сбил велосипедиста, спрятал тело в багажник и устроил новое ДТП водитель на Одесчине (ФОТО)

4 янв 2021, 10:30
999

Велосипедист погиб под колесами автомобиля Mercedes-benz в Одесской области — 30-летний водитель пытался скрыть следы аварии и положил тело велосипедиста в багажник, однако вскоре устроил новое ДТП.

Под колесами автомобиля Mercedes-benz оказался 33-летний велосипедист, который погиб на месте происшествия. Автопроисшествие произошло в поселке Большая Михайловка вечером 2 января, — информирует пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Согласно предварительной информации, водитель, будучи невнимательным за рулем и не выбрав безопасную скорость движения, допустил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении в Великомихайловском районе Одесской области. После ДТП водитель положил погибшего в багажник и пытался скрыться с места происшествия. Однако спустя полтора километра совершил новую аварию, наехав на препятствие.


По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан и доставлен в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Продолжаются следственные действия.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров