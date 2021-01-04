Збив велосипедиста, сховав тіло в багажник і влаштував нову ДТП водій на Одещині — деталі

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Велосипедист загинув під колесами автомобіля Mercedes-benz на Одещині — 30-річний водій намагався приховати сліди аварії й поклав тіло велосипедиста в багажник, проте вже за півтора кілометри влаштував нову ДТП.

Під колесами автомобіля Mercedes-benz опинився 33-річний велосипедист, який загинув на місці події. Автопригода сталася в селищі Велика Михайлівка ввечері 2 січня, — інформує прес-служба Нацполіції Одеської області.

За попередньою інформацією, водій, будучи неуважним за кермом і не обравши безпечної швидкості руху, допустив зіткнення з велосипедом, який рухався у попутному напрямку у Великомихайлівському районі Одещини. Після ДТП водій поклав загиблого у багажник і намагався втекти з місця події. Однак скоїв нову аварію, наїхавши на перешкоду.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія затримано та доставлено до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння. Тривають слідчі дії.