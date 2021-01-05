Зміни до постанови про січневий локдаун розгляне Кабмін, фото — Укрінформ

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Ракурс

Локдаун у січні може змінити свої умови. 6 січня уряд розгляне зміни до постанови про січневий карантин.

Прес-секретар головного санітарного лікаря Віктора Ляшко повідомила, що на засіданні Кабміну розглядатимуть зміни до постанови Кабінету міністрів № 1236 про введення локдауну з 8 по 24 січня.

За результатами засідання стане зрозуміло, чи буде додатково вноситися питання про перенесення локдауну або зміну його умов, — цитує прес-секретаря телеграм-канал «Страна».

Раніше ЗМІ повідомляли про можливість перенесення або пом’якшення локдауну. Влада нібито розглядає можливість перенести дати нового жорсткого карантину, скоротити його тривалість або пом’якшити умови.

У чаті президентської фракції «Слуга народу» ведеться бурхлива дискусія щодо запровадження локдауну 8 січня. Частина нардепів пропонують або його відтермінувати, або скасувати, оскільки їм незрозуміла логіка дій уряду.

Нагадаємо, що локдаун в Україні планують ввести з 8 по 24 січня. На ранковому брифінгу 5 січня міністр Максим Степанов повідомив, що на Кабміні планують змінити постанову, аби дозволити продаж частини непродовольчих товарів у супермаркетах.

Відзначимо, що крайній термін прийняття рішення про скасування (або не скасування) локдауна з 8 січня спливає саме 6 січня, в заключний робочий день перед святами.

Попри поліпшення статистики коронавірусу з 8 по 24 січня локдаун запровадять, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби і грипу після новорічних свят.

Уряд забороняє під час локдауну: відвідувати заклади освіти, крім дитсадків, роботу кафе, барів і ресторанів, крім роботи на виніс та на доставку, кінотеатрів і театрів, ТРЦ, крім роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах.