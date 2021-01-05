Локдаун. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148679-lokdaun-2021-uryad-dozvolyv-prodavaty-nyzku-tovariv-u-magazynah.html

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Локдаун 2021, який очікується після свят, зроблять менш жорстким, ніж це було минулого року. Кабінет міністрів дозволив під час локдауну з 8 по 24 січня продавати побутову хімію та друковану пресу в крамницях.

До цього такі товари можна було купити лише через доставку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, жодних рішень із приводу зміни дат локдауну Кабінет міністрів не ухвалював. Таким чином, під час локдауну у 2021 році в магазинах можна буде придбати такі продукти:

харчові продукти;

ліки;

медичні вироби;

засоби гігієни;

засоби зв’язку;

ветеринарні препарати;

корми;

насіння

засоби захисту рослин;

побутову хімію;

друковану пресу.

Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише зі здійсненням адресної доставки замовлень. Наголосимо, що жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів — з 8 по 24 січня 2021 року. Його запроваджують, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв на засіданні уряду 5 січня уточнити перелік заборонених до продажу товарів під час жорсткого карантину. Він спростував інформація про заборону «всього, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин».