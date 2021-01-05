Святвечір перед Різдвом. Фото: іnlviv.in.ua

https://racurs.ua/ua/n148674-6-sichnya-vidznachaut-svyatvechir-tradyciyi-svyata.html

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Святвечір перед Різдвом відзначають 6 січня. Після появи першої зорі на небі на стіл накривають вечерю з 12 страв.



Оскільки цього дня ще триває піст, на столі не має бути м’ясної та молочної їжі та яєць. Алкоголь також під забороною — замість нього п’ють узвар.

Обов’язковими на столі є кутя, узвар та вареники з грибами чи капустою. Часто також готують грибний суп, пісний борщ, смажену картоплю, тушковану капусту, голубці з кашею.

У хаті під іконами ставлять дідуха — прикрасу із пшеничного чи житнього снопа, що символізує добробут та багатство. Вважається, що Ісус народився на сіні. На другий день різдвяних свят дідуха спалюють, а довкола нього колядують.

Опівночі на Святвечір проводиться церковна служба. Відвідувати її заведено всією родиною. Вдома залишали на столі залишки куті для померлих. Пізніше діти та підлітки ходять по хатах колядувати, а також відвідують хрещених.

День ангела святкують Євгенія, Микола, Сергій.

6 січня в історії та постатях:

1412 — народилася Жанна д’Арк, національна героїня Франції;

1846 — Тарас Шевченко написав «Заповіт»;

1852 — помер Луї Брайль, автор рельєфно-крапкового шрифту для сліпих;

1898 — народився Володимир Сосюра, український поет;

1929 — Мати Тереза прибула до Калькутти, щоб допомагати найбіднішим індійцям.

1938 — народився Василь Стус, український поет;

1938 — народився Адріано Челентано, італійський актор, співак;

1939 — народився Валерій Лобановський, український футболіст і тренер;

1945 — помер Володимир Вернадський, український філософ і природознавець;

1955 — народився Ровен Аткінсон, британський актор-комік («Містер Бін»);

1975 — на американському телеканалі NBC з’явилася гра-шоу Wheel of Fortune. В СРСР її варіант вийшов під назвою «Поле чудес».

1992 — скинутий президент Грузії Звіад Гамсахурдіа втік із Тбілісі.

Раніше ми повідомляли, що погода на Різдво в Україні різко погіршиться — опади слід очікувати в усіх областях.