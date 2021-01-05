Аваков. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n148678-avakov-harkiv-mentivske-misto-video.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, заявив, що Харків є «ментівським містом», і пообіцяв, що «націоналісти» і «бандюки» в ньому правити не будуть.

Він відповів, що на всі спроби «бокових» авторитетів отримати владу в місті будуть реагувати в поліції. Про це він заявив на координаційній нараді з силовиками Харківської області, сьогодні, 5 січня.





За словами Авакова, він не може дозволити того, щоб прокуратура почала воювати з поліцією, а поліція почала воювати з СБУ і НАБУ. Міністр внутрішніх справ вважає, що подібні чвари тільки послаблюють правоохоронні органи, замість того, щоб посилювати їх, діючи спільно.

За словами Авакова, баланс влади в Харківській області вкрай важливий, тому що його бачить все керівництво країни, і особисто президент.

Харків завжди був ментівським містом, як говорили. Тут єдиний кулак влади завжди був сильніший за альтернативного кулака. Ніякі націоналісти, ніякі бандюки, ніякі так сказати бокові авторитет не будуть тут нічого вирішувати та правити, — заявив Аваков.

Він додав, що ситуацію в Харкові візьме під особистий контроль, і правоохоронні органи будуть у відповідь реагувати на спроби захопити владу в місті.

Зазначимо, що Харків — рідне місто для міністра внутрішніх справ. Раніше він обіймав посаду губернатора Харківської області, а також був відомий своїм суперництвом з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Арсен Аваков відреагував на погрози українцям угорського походження, озвучені в відеоролику нібито «Правого сектора». За його словами, Україна має намір «жорстко переслідувати нацистів і екстремістів».