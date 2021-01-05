Татаров і Микитась. Фото: Facebook

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Справа Микитася, пов’язана з заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, обростає новими деталями. Максим Микитась, обвинувачений в корупції власник компанії «Укрбуд» став жертвою пресингу з боку Татарова.

За допомогою зв’язків в Нацполіції Татаров намагався залякувати Микитася. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.



Як повідомляє журналіст, Микитась та Татаров були знайомі, і проводили разом кожен Новий рік, що підтверджують відповідні фотографії фігурантів корупційної справи.

Микитася суд посадив під арешт 31 грудня о 22.30 вечора. А в ніч з 4 на 5 січня Микитасю не дали спати — його вивезли з ізолятора тимчасового утримання МВС, возили всю ніч, і потім вранці повернули в камеру. Татаров робить все, щоб залякати Микитася, змусити його відмовитися від показань НАБУ, — повідомляє Бутусов.

Зазначається, що головною метою Татарова є необхідність приховати факт знайомства та дружби з Микитасем, а також причетність до корупційної справи і фальсифікації експертизи.

Тепер Татаров отримав «дах» в ОП, а його подільник Цуцкірідзе — в МВС, і вони кошмарять будь-кого, хто намагається викрити це мафіозне угруповання, — заявив журналіст.

Також Бутусов додав, що призначений Татаровим через Офіс президента в. о. глави ДБР Олексій Сухачов відкрив справу про нібито незаконне висунення підозри Татарову. За словами журналіста, таким чином Татаров збирається засудити детективів і прокурорів, які вирішили притягнути його до відповідальності.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Татарова, заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють в корупції, продовжує розглядатися. Водночас сам Татаров вирішив подати позов проти глави Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Шевченківський районний суд Києва залишив без руху цей позов.