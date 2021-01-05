Сніговик. Фото: Вечірній Київ

https://racurs.ua/ua/n148676-nezvychaynyy-koronavirusnyy-snigovyk-pryvitav-kyyan-foto.html

Ракурс

«Коронавірусний» сніговик, якого виготовили з опалого листя, пляшок, тканини та масок для обличчя з’явився під головною ялинкою країни у Києві.

Незвичайну скульптуру створив художник-декоратор Едуард Полонський. Про це повідомляє «Вечірній Київ».



Сніговика встановили на Софіївській площі в Києві біля головної ялинки країни. Зауважимо, що для прикрашання скульптури автор витратив понад 400 медичних масок. За словами автора, матеріали для свого витвору він збирав майже тиждень, а ще два дні пішло на створення незвичайної святкової роботи.





Спочатку незвичайну скульптуру встановили біля головної ялинки країни. Але вже згодом скульптура переїхала за адресою вул. Велика Васильківська, 8А. Наразі незвичайний сніговик вітає киян зі святами, та нагадує, що попри свята, варто дотримуватися правил та не забувати про коронавірус, який продовжує вирувати у всьому світі.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Білорусі чоловіка судитимуть за те, що він зліпив вусатого сніговика у грудні минулого року. Мешканцю Гомельської області інкримінують «несанкціонований пікет», який виглядав як вусатий сніговик з написом «Жыве Беларусь». Попри те, що сніговик вже розтанув, на чоловіка склали протокол.