Сніговик. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n148665-cholovik-zlipyv-vusatogo-snigovyka-u-bilorusi-yogo-sudytymut-foto.html

Ракурс

У Білорусі чоловіка судитимуть за те, що він зліпив вусатого сніговика у грудні минулого року. Мешканцю Гомельської області інкримінують «несанкціонований пікет», який виглядав як вусатий сніговик з написом «Жыве Беларусь».

Попри те, що сніговик вже розтанув, на чоловіка склали протокол. Про це повідомляє «Радыё Свабода».

Повідомляється, що інцидент трапився 24 грудня, коли в Гомельській області випав сніг. Мешканець місцевого села почистив двір від снігу та вирішив зліпити сніговика — із вусами та написом «Жыве Беларусь». Сніг швидко розтанув, а разом з ним і сніговик. Всупереч цьому, вже 29 грудня чоловікові зателефонував дільничий, і склав на нього протокол про несанкціонований пікет.





Зі свого боку чоловік порадив дільничому скласти протокол на сніговика, оскільки він пікетував. Однак жарт білоруса не оцінили — на нього склали протокол за ст. 23.34 Кодексу Білорусі про адміністративні правопорушення, таким чином визнавши сніговика несанкціонованим пікетом.

Тепер чоловіка судитимуть. І хоча самого сніговика вже немає, доказом «пікету» у справі є фото снігової скульптури, яке зробив один із сусідів.

Наголосимо, що це не перше абсурдне звинувачення, яке відбулося останніми днями. До цього у білоруському Вітебську судили 66-річного пенсіонера з паличкою. Його звинувачували у тому, що він повісив на скульптуру ведмедя символ революції — біло-червоно-білий прапор. Сам пенсіонер пережив три інсульти, та заявив, що навіть не знає, у якій частині міста розташована скульптура.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко, президент Білорусі, наказав представникам влади примусово працевлаштувати «безробітних протестунів» і «дармоїдів, які тиняються». Такими словами Лукашенко описав протестувальників, які протестують проти результатів президентських виборів.