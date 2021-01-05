Снеговик. Фото: Радио Свобода

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В Беларуси мужчину будут судить за то, что он слепил усатого снеговика в декабре прошлого года. Жителю Гомельской области инкриминируют «несанкционированный пикет», который выглядел как усатый снеговик с надписью «Жыве Беларусь» во дворе.

Несмотря на то, что снеговик уже растаял, на мужчину составили протокол. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Сообщается, что инцидент произошел 24 декабря, когда в Гомельской области выпал снег. Житель местного села почистил двор от снега и решил слепить снеговика — с усами и надписью «Жыве Беларусь». Снег быстро растаял, а вместе с ним и снеговик. Вопреки этому, уже 29 декабря мужчине позвонил участковый, и составил на него протокол о несанкционированном пикете.



В свою очередь мужчина посоветовал участковому составить протокол на снеговика, поскольку он был участником пикета. Однако шутку белоруса не оценили — на него составили протокол по ст. 23.34 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях, таким образом признав снеговика несанкционированным пикетом.

Теперь мужчину будут судить. И хотя самого снеговика уже нет, доказательством «пикета» в деле служит фото снежной скульптуры, которое сделал один из соседей.

Отметим, что это не первое абсурдное обвинение, которое произошло в последние дни. До этого в белорусском Витебске судили 66-летнего пенсионера с палочкой. Его обвиняли в том, что он повесил на скульптуру медведя символ революции — бело-красно-белый флаг. Сам пенсионер пережил три инсульта, и заявил, что даже не знает, в какой части города находится скульптура.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко, президент Беларуси, приказал представителям власти принудительно трудоустроить «безработных протестунов» и «дармоедов, которые слоняются». Такими словами Лукашенко описал протестующих против результатов президентских выборов.