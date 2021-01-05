Патрульный в Кривом Роге установил собственный тариф для водителей, фото: ГБР

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В Кривом Роге инспектор безопасности дорожного движения патрульной полиции установил для местного жителя, который занимался грузовыми перевозками, «проездной тариф».

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что, по предварительной информации, полицейский требовал и получил от перевозчика 40 тыс. грн, которые предусматривали «услугу» в виде беспрепятственного передвижения грузового транспорта, а также непривлечение к административной ответственности за ранее совершенные правонарушения.

Сегодня, 5 января, после получения взятки полицейского задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Предварительно его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре на вымогательстве взяток у перевозчиков разоблачили чиновника Укртрансбезопасности.