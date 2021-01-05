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Патрульний у Кривому Розі встановив власний тариф для водіїв, фото: ДБР
«Місячний проїзний тариф» для водіїв встановив патрульний у Кривому Розі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n148664-misyachnyy-proyiznyy-taryf-dlya-vodiyiv-vstanovyv-patrulnyy-u-kryvomu-rozi.htmlРакурс
У Кривому Розі інспектор безпеки дорожнього руху патрульної поліції встановив для місцевого мешканця, який займався вантажними перевезеннями, «проїзний тариф».
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).
Зазначається, що, за попередньою інформацією, поліцейський вимагав і отримав від перевізника 40 тис. грн, які передбачали «послугу» у виді безперешкодного пересування вантажного транспорту, а також непритягнення до адмінвідповідальності за раніше скоєні правопорушення.
Сьогодні, 5 січня, після одержання хабара поліцейського затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Попередньо його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у листопаді на вимаганні хабарів у перевізників викрили посадовця Укртрансбезпеки.
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