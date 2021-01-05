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Погода на 6 січня. Фото: Istock

Мороз та магнітна буря — погода в Україні на 6 січня (КАРТА)

5 січ 2021, 16:11
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Погода в Україні 6 січня очікується прохолодна та переважно похмура, але без опадів. Температура повітря вдень прогріється до +13° у південних регіонах.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +1° до +13°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 6 січня похмурою, але без опадів. Вночі повітря буде прохолоднішим та сягне 0°, вдень очікується +6° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується морозна. Температура повітря вночі складе від −1° до −3°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +5°.

Погодні умови в Одесі будуть похмурими, але теплими. Температура повітря вночі складе від +2° до +4° тепла, а вдень повітря прогріється до +13° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується помірно тепла, але вночі температура опуститься до 0°. Температурні показники будуть такими: уночі 0…+2° тепла, а вдень — 5−7° вище нуля.

Погода в Карпатах 6 січня прогнозується без опадів, вночі можливі заморозки. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до +1° тепла, а вдень температура підніметься до +7° тепла за Цельсієм.

Погода на 6 січня. Карта: Укргідрометцентр


Геомагнітна обстановка в Україні 6 січня прогнозується неспокійна. Можлива магнітна буря.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3ºС тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.

Джерело: Ракурс


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