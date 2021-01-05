Погода на 6 января. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 6 января ожидается прохладная и преимущественно облачная, но без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +13° в южных регионах.

Днем столбики термометров покажут от +1° до +13°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 6 января будет облачной, но без осадков. Ночью воздух будет прохладным и достигнет 0°, днем ожидается +6° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается морозная. Температура воздуха ночью составит от −1° до −3°, а днем столбики термометра поднимутся до +5°.

Погодные условия в Одессе будут хмурыми, но теплыми. Температура воздуха ночью составит от +2° до +4° тепла, а днем воздух прогреется до +13 выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется умеренно теплая, но ночью температура опустится до 0°. Температурные показатели будут следующими: ночью 0… +2° тепла, а днем — 5−7° выше нуля.

Погода в Карпатах 6 января прогнозируется без осадков, ночью возможны заморозки. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до +1° тепла, а днем температура поднимется до +7° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка Украины 6 января ожидается беспокойная. Возможна магнитная буря.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе предполагается на уровне 0−4°С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3ºС тепла, что на 2−2,5°С превышает средние многолетние значения.