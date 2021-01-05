Дело Шеремета. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n148662-belorusskie-plenki-v-dele-sheremeta-nacpoliciya-otpravila-na-ekspertizu.html

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В рамках расследования дела Шеремета Нацполиция проведет следственные действия с распорядителем «белорусских записей» и уже подготовила для него приглашение в Украину.

Владелец звукозаписи сейчас находится в Евросоюзе, поэтому для проведения соответствующих следственных действий нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи. Об этом информируют в пресс-службе полиции.

Сотрудники полиции и Офиса генерального прокурора в ближайшее время готовятся выехать в страну, где находится владелец записи.

Следователи Нацполиции подготовили ему официальное приглашение в Украину. Мужчина получит процессуальный статус свидетеля, также ему обеспечат надлежащую охрану.

При этом отмечаем, что полученная информация о так называемом «белорусском следе» касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве. Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси. То есть информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности, — утверждают в полиции.

В полиции призвали защиту обвиняемых в исполнении убийства Шеремета не манипулировать и воздержаться от предвзятых высказываний.

Дело касательно исполнителей убийства Павла Шеремета сейчас рассматривается в суде.

Напомним, защита обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что следствие никогда раньше не исследовало и не рассматривало версию о «белорусском следе».