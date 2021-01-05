Павла Шеремета убили в июле 2016 года в центре Киева, фото: «Радіо Свобода»

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Следствие по делу об убийстве в Киеве 20 июля 2016 года выходца из Беларуси журналиста Павла Шеремета раньше не исследовало и не рассматривало версию о «белорусском следе» в этом преступлении.

Об этом говорится в совместном заявлении защиты обвиняемых в убийстве Шеремета рок-музыканта и военного Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь, обнародованном на сайте юридической компании «СЕНС Украина».

Более того, защита считает, что руководство МВД, прокуроры и следователи в многочисленных заявлениях и выступлениях перед депутатами и на телевидении пытались отвлечь внимание общественности от этой версии.

Звучали слова и Россия, и ПТСР, и экстремизм, и шизофрения исполнителей, но о Беларуси — ни одного упоминания, — подчеркивается в заявлении.

Защита подозреваемых отмечает, что версия о причастности белорусских спецслужб с самого начала должна была быть приоритетной, в частности учитывая дату убийства, на которую приходится годовщина первой инаугурации Александра Лукашенко в 1994 году, которую, по данным СМИ, тот ежегодно неофициально празднует.

В случае, если причастность белорусских спецслужб к этому убийству подтвердится, то возникнет вопрос — не сознательно ли руководители МВД и Нацполиции покрывали как заказчиков, так и исполнителей, указывая на заведомо непричастных лиц и на ложные версии мотива, — подчеркивается в заявлении.

Также защита отреагировал на заявления представителей МВД о том, что «белорусская версия» якобы не противоречит обвинению, выдвинутому Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Защита обвиняемых считает это «очевидной дезинформацией» по двум причинам:

в деле отсутствуют какие-либо намеки на связь обвиняемых с любыми спецслужбами;

целью организаторов преступления сторона обвинения называет «создание в украинском обществе крайне резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста».

В заявлении защиты напоминают, что в обвинительном акте утверждалось, что их подзащитные предложение совершения этого преступления откликнулись по «личным мотивам».

Напомним, 4 января появились аудиозаписи разговоров якобы белорусских силовиков, которые еще в 2012 году обсуждали возможность убийства Шеремета путем закладки взрывчатки.