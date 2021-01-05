Павла Шеремета вбили у липні 2016 року в центрі Києва, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n148635-slidstvo-namagalosya-vidvernuty-uvagu-gromadskosti-vid-biloruskoyi-versiyi-vbyvstva-sheremeta.html

Ракурс

Слідство у справі про вбивство в Києві 20 липня 2016 року вихідця з Білорусі журналіста Павла Шеремета раніше не досліджувало та не розглядало версію про «білоруський слід» у цьому злочині.

Про це йдеться у спільній заяві захисту звинувачуваних у вбивстві Шеремета рок-музиканта та військового Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтера Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь, оприлюдненій на сайті юридичної компанії «СЕНС Україна».

Більше того, захист вважає, що керівництво МВС, прокурори та слідчі у численних заявах та виступах перед депутатами та на телебаченні намагалися відвести увагу громадськості від цієї версії.

Лунали слова і Росія, і ПТСР, і екстремізм, і шизофренія виконавців, але про Білорусь — жодної згадки, — наголошується в заяві.

Захист підозрюваних наголошує, що версія про причетність білоруських спецслужб із самого початку мала б бути пріоритетною, зокрема враховуючи дату вбивства, на яку припадає річниця першої інавгурації Олександра Лукашенка у 1994 році, котру, за даними ЗМІ, той щороку неофіційно святкує.

У разі, якщо причетність білоруських спецслужб до цього вбивства підтвердиться, то виникне питання чи не свідомо керівники МВС і Нацполіції покривали як замовників так і виконавців, вказуючи на завідомо непричетних осіб і на хибні версії мотиву, — наголошується в заяві.

Також захист відреагував на заяви представників МВС про те, що «білоруська версія» нібито не суперечить обвинуваченню, висунутому Антоненко, Дугарь та Кузьменко.

Захист обвинувачуваних вважає це «очевидною дезінформацією» з двох причин:

у справі відсутні будь-які натяки на зв‘язок обвинувачених з будь-якими спецслужбами;

метою організаторів злочину сторона обвинувачення називає «створення в українському суспільстві вкрай резонансної події з метою подальшої провокації численних акцій протесту».

У заяві захисту нагадують, що в обвинувальному акті стверджувалося, що їхні підзахисні на пропозицію скоєння цього злочину відгукнулися з «особистих мотивів».

Нагадаємо, 4 січня з’явилися аудіозаписи розмов нібито білоруських силовиків, які ще у 2012 році обговорювали можливість вбивства Шеремета шляхом закладання вибухівки.