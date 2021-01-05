Записи про убивство Шеремета — силовики готові свідчити у суді

https://racurs.ua/ua/n148627-zapysy-pro-ubyvstvo-sheremeta-biloruski-sylovyky-gotovi-svidchyty-u-sudi.html

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Справа про вбивство Павла Шеремета отримала неочікуваний поворот. 4 січня опозиційна організація «Білоруський народний трибунал» і європейське видання EUobserver оприлюднили аудіозаписи на яких начебто посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Шеремета.

Запис датований 11 квітня 2012 року, а розповсюдив його, у тому числі надіслав для розслідування в Україну і Брюссель, колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар.

Макар стверджує, що перебуває в одній з країн Євросоюзу, у грудні він передав аудіозаписи українським силовим відомствам. Він готовий особисто свідчити у справі про вбивство Шеремета.

Про що записи

На аудіофайлі троє людей обговорюють операцію із ліквідації Олега Алкаєва, колишнього начальника мінського СІЗО № 1, Володимира Бородача, колишнього командира бригади спецназу, і В’ячеслава Дудкіна, колишнього виконувача обов’язків начальника відділу боротьби з корупцією. На цю операцію, нібито на спецрахунку президента Білорусі Олександра Лукашенка, було «понад півтора мільйона доларів».

Співрозмовники обговорюють також убивство журналіста Павла Шеремета з використанням «закладки» — «щоб цього щура, б **дь, зовсім, б **дь, ні рук, ні ніг не зберуть».

Достовірність запису EUobserver підтвердили фахівці NATO в Білорусі, знайомі із Зайцевим. Телеканалу «Настоящее время» про «стовідсоткові докази» справжності аудіо заявив Макар, колишній заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу МВС Білорусі «Алмаз».

Із 2006 року він перебуває у політичній еміграції, але підтримує зв’язок із нинішніми чинними білоруськими силовиками. Саме Макар надав запис виданню, заявивши, що «готовий дати свідчення в суді, що він є справжнім».

Він отримав зі своїх джерел у 2012 році. Макар в інтерв’ю «Радіо Свобода» стверджує, що тоді не намагався з цим записом щось зробити, оскільки змінити ситуацію в Білорусі було неможливо. Коли він почув почув ім’я свого друга Олега Алкаєва, то звернувся по допомогу до спецслужб США. Після цього в ФРН йому надали охорону.

Міжнародні експерти не змогли повністю верифікувати автентичність цієї розмови, але Макар стверджує, що має фоноскопічну експертизу, а джерело, яке безпосередньо спілкувалося із людьми, які на записі, може дати свідчення в суді або в Генпрокуратурі України. Ця людина начебто вже виїхала з Білорусі.

У записі згадувався Павло Шеремет, який і був підірваний в автомобілі точно так, як це планувалося.

Макар прагне максимального розголосу і спрямування справи до Гаазького суду.

Як «білоруські записи» вплинуть на справу про вбивство Шеремета

У Нацполіції наголосили, що нинішня справа стосується виконавців убивства, а от справа щодо замовників у процесі розслідування. Додають, що інформацію про можливих замовників отримали ще кількома тижнями раніше.

Заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що буде проводитись експертизу записів. А ще сказав, що на справу Антоненка та Кузьменко ці плівки ніяк не вплинуть, адже їх вважають виконавцями.

Адвокат Юлії Кузьменко переконаний, що будуть намагатися прив’язати обвинувачених до «білоруських плівок», але цього зробити не вдасться.

Вони фактично не маючи доказів об’явили трьох поважних людей підозрюваними і тепер їм треба якось із цієї ситуації виходити, — заявив захист.