Павло Шеремет, фото: Беларуская асацыяцыя журналістаў

https://racurs.ua/ua/n148618-sprava-shermeta-novi-zapysy-vidpovidaut-chynniy-versiyi-slidstva-zayavyly-v-mvs.html

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Аудіозаписи нібито розмов співробітників білоруською спецслужби, котрі обговорювали намір підірвати журналіста Павла Шеремета, відповідають чинній версії слідства, котре стверджує, що обвинувачувані діяли не самостійно, а «виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб».

Тож на справі, в якій групу ветеранів АТО та волонтерів звинувачують у виконанні вбивства журналіста, вони не позначаться. Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, повідомляє видання «BBC Україна».

В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами, — наголосив Шевченко. — Безпосередньо на розгляд в суді це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину.

Водночас він висловив сподівання, що нова інформація допоможе виявити досі невстановлених замовників та організаторів вбивства Шеремета.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував.

У грудні 2019 року за звинуваченням у причетності до вбивства Шеремета правоохоронці затримали рок-музиканта та військового Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтера Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Усі затримані заперечують свою причетність до вбивства. Антоненко вже понад рік перебуває під вартою, Дугарь та Кузьменко запобіжні заходи згодом були пом’якшені.