Павел Шеремет, фото: Беларуская асацыяцыя журналистаў

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Аудиозаписи якобы разговоров сотрудников белорусской спецслужбы, которые обсуждали намерение взорвать журналиста Павла Шеремета, соответствуют действующей версии следствия, которое утверждает, что обвиняемые действовали не самостоятельно, а «выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц».

Так что на деле, в котором группу ветеранов АТО и волонтеров обвиняют в исполнении убийства журналиста, они не скажутся. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, сообщает издание «BBC Украина».

В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами, — отметил Шевченко. — Непосредственно на рассмотрение в суде это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления.

В то же время он выразил надежду, что новая информация поможет выявить еще неустановленных заказчиков и организаторов убийства Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился.

В декабре 2019 года по обвинению в причастности к убийству Шеремета правоохранители задержали рок-музыканта и военного Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.

Все задержанные отрицают свою причастность к убийству. Антоненко уже более года находится под стражей, Дугарь и Кузьменко меры пресечения впоследствии были смягчены.