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В Україні можуть перерахувати пенсії, фото: myc.news
Перерахунок пенсій — кого він торкнеться у 2021 роціhttps://racurs.ua/ua/n148616-pererahunok-pensiy-kogo-vin-torknetsya-u-2021-roci.htmlРакурс
Підвищення пенсій в Україні у 2021 році заплановано провести у п’ять етапів, перерахунок пенсій мав розпочатися вже з 1 січня.
Деталі цьогорічного підвищення пенсій науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Лідія Ткаченко розповіла в ефірі «Українського радіо».
Ткаченко, зокрема, наголосила, що попри таку кількість запланованих підвищень, пенсіонерам не варто очікувати на значне зростання пенсій.
Добавка буде не така велика насправді, — зазначила вона.
За словами Ткаченко, добавка буде незначною — 100, 200 чи 300 грн.
Ткаченко наголосила, що кожного разу підвищення буде отримувати різна категорія населення.
Буде п’ять видів підвищення, тому що самих підвищень може бути навіть більше, -зазначила Ткаченко. — Зокрема прожитковий мінімум та мінімальна зарплата будуть двічі переглядатися.
Вона зазначила, що один з видів підвищень стосуватиметься людей, які досягли 65-річного віку і мають 30−35 років стажу. Також заплановані:
- підвищення прожиткового мінімуму;
- підвищення для пенсіонерів, які працюють;
- березнева індексація;
- додаткова виплата з 1 липня для людей віком 75−80 років.
Водночас Ткаченко зазначила, що в 2021 році не повинно бути ніяких проблем з виплатами пенсій, якщо не трапиться якихось надзвичайних подій.
Не повинно бути таких неприємних подій, які були минулого року, коли, наприклад, не була визначена дата індексації, люди чекали грошей, а потім виявилося, що це не заклали в бюджет, — наголосила вона.
Нагадаємо, в Україн з 1 січня підвищили пенсійний вік.
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