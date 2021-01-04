В Украине могут пересчитать пенсии, фото: myc.news

https://racurs.ua/n148616-pereraschet-pensiy-kogo-on-kosnetsya-v-2021-godu.html

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Повышение пенсий в Украине в 2021 году запланировано провести в пять этапов, перерасчет пенсий должен начаться уже с 1 января.

Детали нынешнего повышения пенсий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко рассказала в эфире «Украинского радио».

Ткаченко, в частности, отметила, что несмотря на такое количество запланированных повышений, пенсионерам не стоит ожидать значительного роста пенсий.

Добавка будет не такая большая самом деле, — отметила она.

По словам Ткаченко, добавка будет незначительной — 100, 200 или 300 грн.

Ткаченко отметила, что каждый раз повышение будет получать разная категория населения.

Будет пять видов повышения, так как самых повышений может быть даже больше, -отметила Ткаченко. — В частности прожиточный минимум и минимальная зарплата будут дважды пересматриваться.

Она отметила, что один из видов повышений будет касаться людей, которые достигли 65-летнего возраста и имеют 30−35 лет стажа. Также запланированы:

повышение прожиточного минимума;

повышение для работающих пенсионеров;

мартовская индексация;

дополнительная выплата с 1 июля для людей в возрасте 75−80 лет.

В то же время Ткаченко отметила, что в 2021 году не должно быть никаких проблем с выплатами пенсий, если не случится каких-то чрезвычайных событий.

Не должно быть таких неприятных событий, которые были в прошлом году, когда, например, не была определена дата индексации, люди ждали денег, а потом оказалось, что это не заложили в бюджет, — подчеркнула она.

Напомним, в Украине с 1 января повысили пенсионный возраст.