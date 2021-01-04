Коронавирус в Одесской области. Фото: pravda.com

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Коронавирус в Одесской области продолжает распространяться, две опорные больницы в области имеют серьезные проблемы с кадрами и оборудованием. Одесский областной клинический медцентр и железнодорожная больница находятся под контролем облздрава.

В клиническом медцентре ранее было развернуто дополнительно 60 коек, однако они до сих пор не принимают пациентов, сообщила директор городского департамента здравоохранения Елена Якименко на аппаратном совещании в мэрии, пишет «Думская».

Они не могут сформировать бригады, нет сотрудников. Ищут везде, где только можно, даже на ярмарках вакансий, но пока результата нет, — сказала директор.

Проблемы железнодорожной больницы, где на данный момент находятся 13 пациентов с COVID-19 и подозрением на инфекцию, озвучил мэр Геннадий Труханов.

Говорят, что все хорошо, всего хватает. Однако главврач просит нас организовать питание, обеспечить вывоз мусора, а потом присылает письмо с просьбой закупить оборудование, препараты и многое другое на сумму 10,9 млн грн. У меня тогда вопрос: что они открыли и как лечат пациентов? — удивился мэр.

Якименко сказала, что, несмотря на многочисленные трудности, у железнодорожной больницы есть своя лаборатория и мощная база.

За последние сутки в Одесской области у 285 человек лабораторно подтвердили коронавирус.

Так же сегодня от осложнений COVID-19 умер известный одесский художник Сергей Лозовский. Его работы представлены во многих украинских музеях, а также известны за рубежом. Художнику было 58 лет.