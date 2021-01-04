Коронавірус в Одеській області. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n148615-koronavirus-na-odeschyni-v-opornyh-likarnyah-brakuie-medykiv-i-nichogo-yisty.html

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Коронавірус на Одещині продовжує поширюватися, дві опорні лікарні області мають серйозні проблеми з кадрами та обладнанням. Одеський обласний клінічний медичний центр і залізнична лікарня перебувають під контролем обласного управління охорони здоров’я.

У клінічному медцентрі раніше розгорнули додатково 60 ліжок, однак вони досі не приймають пацієнтів, повідомила директорка міського департаменту охорони здоров’я Олена Якименко на апаратній нараді в мерії, пише «Думська».

Вони не можуть сформувати бригади, немає співробітників. Шукають всюди, де тільки можна, навіть на ярмарках вакансій, але поки результату немає, — сказала директорка.

Проблеми залізничної лікарні, де наразі перебувають 13 пацієнтів з COVID-19 і підозрою на інфекцію, озвучив мер Геннадій Труханов.

Кажуть, що все добре, нічого не бракує. Однак головний лікар просить нас організувати харчування, забезпечити вивіз сміття, а потім надсилає лист з проханням закупити обладнання, препарати й багато всього іншого на суму 10,9 млн грн. У мене тоді запитання: що вони відкрили і як лікують пацієнтів? — здивувався мер.

Якименко сказала, що, попри численні труднощі, у залізничної лікарні є своя лабораторія та потужна база.

За останню добу в Одеській області у 285 осіб лабораторно підтвердили коронавірус.

Також сьогодні від ускладнень COVID-19 помер відомий одеський художник Сергій Лозовський. Його роботи представлені в багатьох українських музеях, а також відомі за кордоном. Художнику було 58 років.