Гроза в Новій Зеландії. Фото: gismeteo

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Сильна гроза в Новій Зеландії пройшла в неділю, 3 січня. За дві години метеорологи зареєстрували 1 тис. 686 ударів блискавки.

Гроза пройшла через середину Північного острова. Найбільше скупчення розрядів спостерігалося біля міста Даневірке, повідомляє служба погоди MetService.

Хвиля проливних дощів викликала повені в різних частинах Північного острова. У місті Данідін організували станції з наповнення мішків піском для захисту від підступаючої води.

Гроза викликала значні порушення роботи електрики, що вплинули на водопостачання. Жителів Міддлмарча попередили не користуватися питною водою зі свердловин, бо вона може бути заражена.

Зливи затопили кілька ділянок державних автомагістралей, окремі траси будуть перекриті до 10 січня. Частина доріг не має об’їзду, люди можуть виявитися відрізаними від доступу допомоги.

Нагадаємо, в Австралії 13 школярів та двоє вчителів були госпіталізовані зі слабкими симптомами враження електричним струмом в результаті удару блискавки.