Гроза в Новой Зелландии. Фото: gismeteo

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Сильная гроза в Новой Зеландии обрушилась в воскресенье, 3 января. За два часа метеорологи зарегистрировали 1 тыс. 686 ударов молнии.

Гроза прошла через середину Северного острова. Самое большое скопление разрядов наблюдалось около города Даневирке, сообщает служба погоды MetService.

Волна проливных дождей вызвала наводнения в различных частях Северного острова. В Данидине создали станции по наполнению мешков песком для защиты от подступающей воды.

Гроза вызвала значительные нарушения работы электричества, повлиявшие на водоснабжение. Жителей Миддлмарча предупредили не пользоваться питьевой водой из скважин, так как она может быть заражена.

Ливни затопили несколько участков государственных автомагистралей, отдельные трассы будут перекрыты до 10 января. Часть дорог не имеет объезда, люди могут оказаться отрезанными от доступа помощи.

Напомним, в Австралии 13 школьников и двое учителей были госпитализированы со слабыми симптомами поражения электрическим током в результате удара молнии.