В Антикоррупционной прокуратуре уверены, что ВАКС вернет дело Татарова в НАБУ

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Дело Олега Татарова прокомментировал и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

Он рассказал, что прокуроров антикоррупционной прокуратуры его ведомство просило включить в новую группу следователей после передачи дела из НАБУ в СБУ. Впрочем, этого не произошло. Грищук в интервью «Бабелю» удивляется такому факту, ведь практика совместных прокурорских групп используется часто.

Временный руководитель САП убежден, что дело с фигурантом Татаровым может рассматривать только Высший антикоррупционный суд, а Печерский райсуд Киева изменил подследственность и передал дело Татарова от НАБУ в СБУ вопреки закону.

Антикоррупционная прокуратура уже обратилась в ВАКС, который осуществляет судебный контроль за делами НАБУ и САП.

Надеюсь, что суд восстановит справедливость и отменит это решение Печерского райсуда, — заявил Грищук.

Он убежден, что ВАКС истребует материалы дела Печерского райсуда и примет новое решение.

Напомним, что в конце 2020 года заместитель председателя ОП Олег Татаров на короткое время попал под следствие НАБУ в связи с делом «Укрбуда» и Максима Микитася. Но сначала Офис генпрокурора, согласно решению Печерского райсуда Киева, передал производство в СБУ, а впоследствии прокуроры забрали из ВАКС ходатайство об аресте Татарова с правом внесения залога.

За несколько часов до Нового года Микитася арестовали по ходатайству Нацполиции по другому делу.