Зеленский ожидает улучшения отношений с бизнесом благодаря карантинным 8 тыс. грн - локдаун в Украине

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Владимир Зеленский надеется достичь положительного эффекта в отношениях с бизнесом благодаря выплате пособия в размере 8 тыс. грн в связи с усилением карантина.

По состоянию на 31 декабря на оформление помощи в размере 8 тыс. грн было подано 480 тыс. заявлений. И могу сказать, что почти все выплаты уже осуществлены. Так, по 456 тыс. заявлений были перечислены средства в объеме 3,64 млрд грн. Сейчас средства не перечислены в основном тем получателям, которые подали заявления на получение помощи в последние дни прошлого года, — рассказал премьер Денис Шмыгаль, информирует 4 января Офис президента Украины.

Глава правительства заверил, что украинцы получат финпомощь в течение первой половины января. В то же время, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что определенное количество компаний боится налоговых проверок после получения материальной помощи. Однако президент предложил использовать эту ситуацию для улучшения отношений между государством и бизнесом.

Предлагаю руководству Министерства финансов и Государственной налоговой службы подумать над тем, как сделать подход к компаниям, которые зарегистрировались на получение помощи, максимально публичным и лояльным. Они должны знать, что государство поддерживает прозрачный бизнес, — заявил Зеленский.

Напомним, в ноябре-декабре была выплачена помощь на общую сумму 443,8 млн грн для более 90,4 тыс. семей физических лиц — предпринимателей, имеющих детей до 10 лет.