Зеленський очікує, що карантинні 8 тис. грн покращать відносини держави з бізнесом

https://racurs.ua/ua/n148611-zelenskyy-ochikuie-scho-karantynni-8-tys-grn-pokraschat-vidnosyny-derjavy-z-biznesom.html

Ракурс

Володимир Зеленський сподівається досягнути позитивного ефекту у відносинах з бізнесом завдяки виплаті допомоги у розмірі 8 тис. грн у зв’язку з посиленням карантинних обмежень.

Станом на 31 грудня на оформлення допомоги в розмірі 8 тис. грн було подано 480 тис. заяв. І можу сказати, що майже всі виплати вже здійснено. Так, по 456 тис. заяв було перераховано кошти в обсязі 3,64 млрд грн. Наразі кошти не перераховано переважно тим отримувачам, які подались на одержання допомоги в останні дні минулого року, — розповів прем'єр Денис Шмигаль, інформує 4 січня Офіс президента України.

Глава уряду запевнив, що українці отримають фіндопомогу впродовж першої половини січня. Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що певна кількість компаній боїться податкових перевірок після отримання матеріальної допомоги. Проте президент запропонував використати цю ситуацію для покращення стосунків між державою та бізнесом.

Пропоную керівництву Міністерства фінансів та Державної податкової служби подумати над тим, як зробити підхід до компаній, які зареєструвалися на отримання допомоги, максимально публічним та лояльним. Вони мають знати, що держава підтримує прозорий бізнес, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, за листопад-грудень в Україні була виплачена допомога на загальну суму 443,8 млн грн для понад 90,4 тис. сімей фізичних осіб — підприємців, які мають дітей до 10 років.