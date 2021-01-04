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Ракурс
Поблизу станції «Академік Вернадський» відколовся льодовик, фото: Національний антарктичний науковий центр

Льодовик відколовся в Антарктиді біля української станції (ФОТО)

4 січ 2021, 16:06
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В Антарктиді поблизу української станції «Академік Вернадський» відколовся льодовик.

Інцидент стався на острові Галіндез, на котрому розташована українська станція. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Від льодовика Woozle Hill відколовся край криги, — зазначається в повідомленні. — Досвідченні полярники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше.

Висота відколотої частини становить приблизно 20 м, ширина — 5 м.

Тріщина в місці відколу була вже давно, тож наші науковці постійно спостерігали за льодовиком, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що вивчення природної криги Антарктиди є одним з постійних напрямків досліджень українських полярників — зміна стану льодовиків «розповідає" про зміни клімату у всьому світі.

Острів Галіндез розташований біля західного узбережжя Антарктичного півострова, його площа становить 0,8 кв. км.

Поблизу станції «Академік Вернадський» відколовся льодовик, фото: Національний антарктичний науковий центр

Поблизу станції «Академік Вернадський» відколовся льодовик, фото: Національний антарктичний науковий центр


Поблизу станції «Академік Вернадський» відколовся льодовик, фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, на День святого Миколая у 2020 році станція «Академік Вернадський» поповнилася першими пінгвінятками.

Джерело: Ракурс


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