Льодовик відколовся в Антарктиді біля української станції (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n148610-lodovyk-vidkolovsya-v-antarktydi-bilya-ukrayinskoyi-stanciyi-foto.htmlРакурс
В Антарктиді поблизу української станції «Академік Вернадський» відколовся льодовик.
Інцидент стався на острові Галіндез, на котрому розташована українська станція. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Від льодовика Woozle Hill відколовся край криги, — зазначається в повідомленні. — Досвідченні полярники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше.
Висота відколотої частини становить приблизно 20 м, ширина — 5 м.
Тріщина в місці відколу була вже давно, тож наші науковці постійно спостерігали за льодовиком, — наголошується в повідомленні.
Зазначається, що вивчення природної криги Антарктиди є одним з постійних напрямків досліджень українських полярників — зміна стану льодовиків «розповідає" про зміни клімату у всьому світі.
Острів Галіндез розташований біля західного узбережжя Антарктичного півострова, його площа становить 0,8 кв. км.
Нагадаємо, на День святого Миколая у 2020 році станція «Академік Вернадський» поповнилася першими пінгвінятками.