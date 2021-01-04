Ледник откололся в Антарктиде возле украинской станции (ФОТО)https://racurs.ua/n148610-lednik-otkololsya-v-antarktide-vozle-ukrainskoy-stancii-foto.htmlРакурс
В Антарктиде вблизи украинской станции «Академик Вернадский» откололся ледник.
Инцидент произошел на острове Галиндез, на котором расположена украинская станция. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Национальный антарктический научный центр.
От ледника Woozle Hill откололся край льда, — отмечается в сообщении. — Опытные полярники говорят, что в этом районе скол такого масштаба произошел впервые.
Высота отколовшейся части составляет примерно 20 м, ширина — 5 м.
Трещина в месте скола была уже давно, поэтому наши ученые постоянно наблюдали за ледником, — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что изучение природного льда Антарктиды является одним из постоянных направлений исследований украинских полярников — изменение состояния ледников «рассказывает» об изменениях климата во всем мире.
Остров Галиндез расположен у западного побережья Антарктического полуострова, его площадь составляет 0,8 кв. км.
Напомним, на День святого Николая в 2020 году станция «Академик Вернадский» пополнилась первыми пингвинятами.