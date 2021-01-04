Вблизи станции «Академик Вернадский» откололся ледник, фото: Национальный антарктический научный центр

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Ракурс

В Антарктиде вблизи украинской станции «Академик Вернадский» откололся ледник.

Инцидент произошел на острове Галиндез, на котором расположена украинская станция. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Национальный антарктический научный центр.

От ледника Woozle Hill откололся край льда, — отмечается в сообщении. — Опытные полярники говорят, что в этом районе скол такого масштаба произошел впервые.

Высота отколовшейся части составляет примерно 20 м, ширина — 5 м.

Трещина в месте скола была уже давно, поэтому наши ученые постоянно наблюдали за ледником, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что изучение природного льда Антарктиды является одним из постоянных направлений исследований украинских полярников — изменение состояния ледников «рассказывает» об изменениях климата во всем мире.

Остров Галиндез расположен у западного побережья Антарктического полуострова, его площадь составляет 0,8 кв. км.

Напомним, на День святого Николая в 2020 году станция «Академик Вернадский» пополнилась первыми пингвинятами.