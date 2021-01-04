В Антикорупційній прокуратурі впевнені, що ВАКС поверне справу Татарова в НАБУ, фото — Бабель

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Ракурс

Справу Олега Татарова прокоментував в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

Він розповів, що прокурорів антикорупційної прокуратури його відомство просило включити до нової групи слідчих після передачі справи від НАБУ до СБУ. Утім, цього не сталося і Грищук в інтерв’ю «Бабелю» дивується такому факту, адже практика спільних прокурорських груп використовується часто.

Тимчасовий керівник САП переконаний, що справу із фігурантом Татаровим може розглядати тільки Вищий антикорупційний суд, а Печерський райсуд Києва змінив підслідність і передав справу Татарова від НАБУ до СБУ всупереч закону.

Антикорупційна прокуратура вже звернулася до ВАКС, який здійснює судовий контроль за справами НАБУ і САП.

Сподіваюся, що суд відновить справедливість і скасує це рішення Печерського райсуду, — заявив Грищук.

Він переконаний, що ВАКС витребує матеріали справи у Печерського райсуду й ухвалить нове рішення.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року заступник голови ОП Татаров на короткий час потрапив під слідство НАБУ у зв’язку зі справою «Укрбуду» та Максима Микитася. Але спочатку Офіс генпрокурора відповідно до рішення Печерського райсуду Києва передав провадження в СБУ, а згодом прокурори забрали із ВАКС клопотання про арешт Татарова із правом внесення застави.

За кілька годин до Нового року Микитася арештували за клопотанням Нацполіції щодо іншої справи.