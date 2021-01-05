Записи об убийстве Шеремета — силовики готовы свидетельствовать в суде

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Дело об убийстве Павла Шеремета получило неожиданный поворот. 4 января оппозиционная организация «Белорусский народный трибунал» и европейское издание EUobserver обнародовали аудиозаписи на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов, в частности, журналиста Шеремета.

Запись датирована 11 апреля 2012 года, а распространил ее, в том числе прислал для расследования в Украину и Брюссель, бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар.

Макар утверждает, что находится в одной из стран Евросоюза, в декабре он передал аудиозаписи украинским силовым ведомствам. Он готов лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета.

О чем записи

На аудиофайле три человека обсуждают операцию по ликвидации Олега Алкаева, бывшего начальника минского СИЗО № 1, Владимира Бородача, бывшего командира бригады спецназа, и Вячеслава Дудкина, бывшего исполняющего обязанности начальника отдела по борьбе с коррупцией. На эту операцию, якобы на спецсчете президента Беларуси Александра Лукашенко, было «более полутора миллионов долларов».

Собеседники обсуждают также убийство журналиста Павла Шеремета с использованием «закладки» — «чтобы этой крысы, б*дь, совсем, б*дь, ни рук, ни ног не соберут».

Подлинность записи EUobserver подтвердили специалисты NATO в Беларуси, знакомые с Зайцевым. Телеканалу «Настоящее время» о «стопроцентных доказательствах» подлинности аудио заявил Макар, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз».

С 2006 года он находится в политической эмиграции, но поддерживает связь с нынешними действующими белорусскими силовиками. Именно Макар предоставил запись изданию, заявив, что «готов дать показания в суде, что он является настоящим».

Он получил из своих источников в 2012 году. Макар в интервью «Радио Свобода» утверждает, что тогда не пытался с этой записью что-то сделать, поскольку изменить ситуацию в Беларуси было невозможно. Когда он услышал услышал имя своего друга Олега Алкаева, то обратился за помощью к спецслужбам США. После этого в ФРГ ему предоставили охрану.

Международные эксперты не смогли полностью верифицировать подлинность этого разговора, но Макар утверждает, что имеет фоноскопическую экспертизу, а источник, который непосредственно общался с людьми, фигурирующими на записи, может дать показания в суде или в Генпрокуратуре Украины. Этот человек якобы уже выехал из Беларуси.

В записи упоминался Шеремет, который и был взорван в автомобиле точно так же, как это планировалось.

Макар стремится к максимальной огласке и направлению дела в Гаагский суд.

Как «белорусские записи» повлияют на дело об убийстве Шеремета

В Нацполиции отметили, что нынешнее дело касается исполнителей убийства, а вот дело в отношении заказчиков в процессе расследования. Добавляют, что информацию о возможных заказчиках получили еще несколькими неделями ранее.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко сообщил, что будет проводиться экспертиза записей. А еще сказал, что на дело Антоненко и Кузьменко эти пленки никак не повлияют, поскольку их считают исполнителями.

Адвокат Юлии Кузьменко убежден, что следствие будет пытаться привязать обвиняемых к «белорусским пленкам», но этого сделать не удастся.

Они фактически не имея доказательств объявили трех уважаемых людей подозреваемыми и теперь им надо как-то из этой ситуации выходить, — заявила защита.