Місце загибелі Павла Шеремета, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n208153-lukashenko-ta-kdb-mojut-buty-prychetni-do-vbyvstva-sheremeta-rozsliduvannya-video.html

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Білоруський диктатор олександр лукашенко може були причетним до вбивства журналіста Павла Шеремета, котре сталося 20 липня 2016 року у Києві внаслідок підриву автомобіля.

Про це свідчать результати розслідування ініціативи BYPOL — об'єднання колишніх білоруських правоохоронців, котрі не підтримують режим лукашенка.

Зазначається, що з BYPOL кілька місяців тому зв’язався колишній співробітник білоруської спецслужби.

Джерело повідомило, що Павла Шеремета було вбито на замовлення президента білорусі олександра лукашенка, а виконавці були офіцери спецпідрозділу КДБ «Альфа», — зазначається у розслідуванні.

BYPOL провело подальше розслідування, із залученням інших джерел.

Павло Шеремет був особистим ворогом олександра лукашенка, котрий, як ми знаємо, надзвичайно мстивий і нікого не прощає, — наголошують у BYPOL.

Зазначається, що неприязнь лукашенка до Шеремета розпочалася ще у 1996 році, коли журналіст опублікував репортаж про контрабанду на білорусько-литовському кордоні та про непрофесійність білоруських прикордонників.

Цим репортажем Павло завдав лукашенку особисту образу, оскільки саме в прикордонних військах служив сам диктатор, — зауважили у BYPOL.

Згодом Шеремет став автором низки інших розслідувань щодо лукашенка, зокрема про політичні вбивства у білорусі. У 2010 році Шеремета позбавили білоруського громадянства.

Як ми бачимо, мотив у лукашенка дійсно був, — наголошують у BYPOL.

Джерело BYPOL назвало одного з можливих учасників злочину — це В’ячеслав Сідоракін. За інформацією розслідувачів, його завербували до спеціальної групи білоруського КДБ, створеної для «виконання особливих завдань» за кордоном.

За інфомарцією BYPOL, Сідоракін їздив в Україну тричі у 2016 році — з 13 по 17 березня, з 13 по 17 квітня та з 9 по 12 червня.

Хоча офіційно Сідоракін у цей момент в Україні не перебував, розслідувачі зазначають, що чоловік, якого помітили вночі напередодні вбивства неподалік від авто Шеремета, візуально схожий на Сідоракіна, а жінка поруч з ним, яка встановлювала вибухівку, — на Тетяну Козлову, котра з 2000 року служила у спецпідрозділі «Алмаз» мвс білорусі й має навички роботи з вибухонебезпечними речовинами.

З 2017 року, вже після вбивства Шеремета, вона звільнена зі служби, проте продовжує брати участь в оперативній роботі.