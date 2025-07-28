Відбиття російського штурму, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n208152-drony-zupynyly-kombinovanyy-shturm-rashystiv-na-luganschyni-video.html

Ракурс

На Луганщині пілоти підрозділу «Фенікс» Луганського прикордонного загону зупинили комбінований штурм ворога в районі селища Білогорівка.

Відповідне відео сьогодні, 28 липня, опубліковане у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Ворог кинув у бій піхоту, легковий автотранспорт та важку бронетехніку, — вказано в описі відео. — Завдяки злагодженій роботі розрахунків FPV, екіпажів «Vampire» та «скидів» штурмові дії росіян вдалося зупинити.

Зазначається, що в ході відбиття атаки рашистів знищено два танки, броньовану машину та легковий автотранспорт противника.